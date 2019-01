Dort hatten einige offenbar junge Militärs in der Nacht den staatlichen Rundfunksender besetzt und die Absetzung von Präsident Ali Bongo verkündet, der seit zwei Monaten wegen eines vermuteten Schlaganfalls im Ausland ist.

Am Morgen hatte es Schusswechsel gegeben, Panzer fuhren auf. Einige hundert Demonstranten, die für die Putschisten auf die Straße gegangen waren, wurden mit Tränengas verjagt. Der französische Auslandssender RFI beschrieb die Lage am Nachmittag als ruhig. Das Sendezentrum werde von Sondereinheiten bewacht, die Straßen seien weitgehend leer.

Der mutmaßliche Anführer der Putschisten, Kelly Ondo Obiang, hatte in seiner nächtlichen Erklärung die junge Bevölkerung aufgerufen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Bongo warf er vor, unerbittlich an der Macht bleiben zu wollen. Eine in Marokko aufgezeichnete Neujahrsansprache Bongos habe die Zweifel verstärkt, dass dieser in der Lage sei, seinen Pflichten als Staatspräsident nachzukommen. Der 59-jährige Bongo regiert Gabun seit 2009 als Nachfolger seines Vaters Omar, der den Staat seit 1967 beherrscht hatte. Die bedeutende Ölexportnation gehört zu den reichsten Nationen Afrikas. Dennoch leben vier von fünf Gabunern unterhalb der Armutsgrenze.