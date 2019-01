später lesen Italien Ex-Linksterrorist Battisti nach Italien ausgeliefert Teilen

Twittern







Nach jahrzehntelanger Flucht durch mehrere Länder ist der frühere Linksterrorist Cesare Battisti (64) an Italien ausgeliefert worden. Der Ex-Anführer der „Bewaffneten Proletarier für den Kommunismus“, die Italien in den 70ern mit Terror überzogen, landete gestern in Rom und soll auf Sardinien eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. dpa