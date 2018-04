Fruchtsäfte und Schorle statt Coca-Cola und Co?

Dass Cola viel Zucker enthält, wissen wohl die meisten. Aber auch Erfrischungsgetränke, auf deren Etikett von „weniger süß“ oder „kein Zucker zugesetzt“ die Rede ist, können viel Zucker enthalten, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Stecken etwa in einer Limonade in 100 Millilitern rund neun Gramm Zucker, summiert sich das bei 1,5 Litern auf 135 Gramm Zucker. Selbst bei fünf Gramm pro 100 Millilitern kommt man noch auf 75 Gramm Zucker pro 1,5 Liter. Das entspricht etwa 18 gestrichenen Teelöffeln oder 25 Stück Würfelzucker.

Fruchtsaft mag manchem als gesündere Alternative erscheinen. Tatsächlich enthält er wichtige B- und C-Vitamine sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Aber: Es steckt von Natur aus jede Menge Zucker drin. Rund zehn Gramm sind es laut dem Ratgeber „Achtung, Zucker!“ von der Verbraucherzentrale NRW pro 100 Millilitern. Zuckertechnisch hat Fruchtsaft also keine Vorteile gegenüber Limo oder Cola. Nun trinken heute viele Fruchtsaft nicht mehr pur, sondern in Form von Schorlen. Fertig gemischt aus dem Getränkehandel enthalten aber auch sie noch reichlich Zucker – rund fünf bis acht Gramm pro 100 Millilitern. In Fruchtsaftschorle steckt also nicht unbedingt weniger Zucker als in Limo.