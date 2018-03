später lesen Plan gegen Rassismus und Antisemitismus Frankreich nimmt den Kampf gegen Hass im Netz auf Teilen

Twittern







Hass gegen Fremde, Andersgläubige und Flüchtlinge, mit einem Klick abgesetzt und tausendfach verbreitet im weltweiten Netz. Das Problem, das auch Deutschland schon in Angriff genommen hat, kennt keine Grenzen. Im Kampf gegen Hasskommentare in sozialen Medien will nun auch Frankreich seine Gesetzgebung verschärfen. Die sozialen Medien seien keine Freiräume, warnte Regierungschef Édouard Philippe gestern bei der Vorstellung eines Plans gegen Rassismus und Antisemitismus in Paris. „Alles, was in Frankreich publiziert und verbreitet wird, muss die Gesetze der Republik einhalten“, sagte der Chef der Regierung unter Staatspräsident Emmanuel Macron. Es scheine derzeit einfacher zu sein, ein Video eines Fußballspiels zurückzuziehen als antisemitische Äußerungen.