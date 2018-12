später lesen Geretteter Schäferhund Findel-Hund „Jack“ macht Karriere bei der Polizei FOTO: dpa / Polizeidirektion Flensburg FOTO: dpa / Polizeidirektion Flensburg Teilen

Ein Findel-Hund steigt in Flensburg in den Polizeidienst auf. Unbekannte hatten ihn vor zwei Jahren als zehn Wochen altes Hundebaby ausgesetzt. Doch der Belgische Schäferhund starb in der frostigen Adventsnacht nicht den Kältetod. dpa