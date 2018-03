später lesen Werner Gatzer kehrt zurück Finanzminister Scholz stellt Staatsekretäre vor FOTO: Sebastian Pani / dpa FOTO: Sebastian Pani / dpa Teilen

() Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) holt den „Architekten der Schwarzen Null“, Werner Gatzer, als Staatssekretär in sein Ministerium zurück. Das teilte das Ministerium gestern am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires mit. Der 59-Jährige hatte erst Anfang des Jahres bei der Deutschen Bahn als Chef der Bahnhofssparte DB Station & Service begonnen. Der SPD-Politiker Gatzer war bereits von 2005 bis 2017 als Staatssekretär im Finanzministerium für den Haushalt zuständig. Erstmals seit mehr als 40 Jahren hatte Deutschland 2014 keine neuen Schulden gemacht. Gatzer arbeitete erst für Peer Steinbrück (SPD), dann für Wolfgang Schäuble (CDU).