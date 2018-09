Die Migration und der Gipfel der Uneinigkeit

Die EU steht vor gewaltigen Problemen: Migration und Brexit verlangen nach Lösungen. Grund genug für ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, das gestern Abend in Salzburg begann. Und bei dem schnell klar wurde: Die Differenzen sind weiterhin größer als die Gemeinsamkeiten.

Donald Tusk versuchte es mit einem Appell: „Anstatt politisches Kapital aus der Lage zu schlagen, sollten wir uns darauf konzentrieren, was funktioniert.“ Der EU-Ratspräsident drängte schon darauf, „die Schuldzuweisungen in der Migrationskrise zu beenden“, da waren noch nicht einmal alle 28 Staats- und Regierungschefs zu diesem Krisengipfel in Salzburg eingetroffen. Doch dieser EU-Gipfel, mit dem der österreichische Kanzler Sebastian Kurz eigentlich so etwas wie ein Meisterstück als Brückenbauer zwischen den zerstrittenen Staatenlenkern abliefern wollte, war einem Eklat näher als einem Durchbruch. Das Konzept der Europäischen Kommission für eine massive Ausweitung der Frontex-Grenzschutzagentur von derzeit 1500 auf 10 000 Mann stellte zwar niemand ernsthaft infrage. Dafür waren die Details umstritten. Immerhin will Brüssel durchsetzen, dass die neue Truppe im Ernstfall auch gegen den Willen einer Regierung an deren Grenzen stationiert werden kann, was zumindest rechtlich schwierig ist. Noch komplizierter wird es, wenn sich die EU-Behörde die Hoheit sichern will, unbotmäßige Regierungen unter Druck zu setzen, indem die Nachbarn aufgerufen werden könnten, die Grenze zu dem widerwilligen Familienmitglied dichtzumachen. „Das funktioniert nicht“, hieß es gestern in Salzburg. Damit sei der Schengen-Vertrag berührt. Der aber ist nicht – wie häufig vermutet – eine EU-Vereinbarung, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag, aus dem man nicht einfach jemanden rausdrängen kann.

Besonders umstritten war, ist und bleibt auch nach Salzburg, ob sich die Mitgliedstaaten verpflichten müssen, eine bestimmte Quote an Zuwanderern aufzunehmen, die – in der letzten Ausbaustufe eines neuen, gemeinsamen Asylsystems – dann auch noch von einer Europäischen Asylagentur zugeteilt werden. „Das kommt nicht infrage“, hieß es aus dem Umfeld des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis. Ungarns Premierminister Viktor Orbán winkte sowieso nur ab. Seitdem das Europäische Parlament in der Vorwoche seine Regierung offiziell wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit attackiert hatte, lehnt Orbán ohnehin alles ab, was unter der Fahne der EU-Fahne daherkommt.

Italien wiederum will die Partner zu eben diesen Quoten zwingen, so lange soll die EU-Seenotrettungsmission „Sophia“ im Mittelmeer ausgesetzt bleiben. In dem Durcheinander versuchte Tusk erst gar keine Einigung, sondern trat die Flucht nach vorne an: Wieder einmal warb er für seine „Anlandeplattformen“ in nordafrikanischen Ländern, eine Art Auffangzentren für gerettete Flüchtlinge, in denen die Asylanträge bearbeitet und entschieden werden sollen, noch ehe sie nach Europa kommen. Tusk will im Februar einen gemeinsamen Gipfel der EU mit den Spitzen des arabischen Raums veranstalten. Er vertagte lieber als bestehende Differenzen noch zu vertiefen.

Mit diesem Konzept bewältigte die Union in Salzburg auch das Thema Brexit. Tusk: „London muss die Pläne überarbeiten.“ Wie es am Abend schien, war dieser Gipfel in der malerischen Salzburger Felsenreitschule eher nötig, keinen neuen Streit zu provozieren. Für Lösungen war das keine gute Zeit.