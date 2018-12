Demnach haben sich die Fallzahlen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 14 000 halbiert – mit Abweichungen in einzelnen Bundesländern. Im Saarland blieb die Zahl der freiwilligen Rückkehrer in diesem Jahr bis auf einige Schwankungen konstant. Nach Angaben des Innenministeriums wurde im August mit 22 freiwilligen Ausreisen hierzulande der höchste Wert erreicht. Den niedrigsten – neun freiwillige Ausreisen – erfassten die Behörden im April. Im vergangenen Monat nutzten 18 Ausreisepflichtige Programme zur freiwilligen Rückkehr.