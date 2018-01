Die Existenz der Sonne konnte den Saarländern in den letzten Wochen beim Blick auf den dauerverhangenen Himmel als pures Gerücht erscheinen. Dieses Bild, das gestern am Ammersee in Bayern entstand, lieferte aber den Beweis: Es gibt sie noch. Auch im Saarland dürfte sich die Sonne heute ein paar Stunden zeigen. Das sollte man nutzen: Die kommenden Tage versprechen wieder, trübe zu werden.⇥ Foto: Sven Hoppe/dpa