später lesen Straßburg Griechenland wegen Scharia-Rechts verurteilt Teilen

Twittern







Griechenland hat nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einem Erbstreit das Diskriminierungsverbot verletzt. In dem Streit unter Mitgliedern der muslimischen Minderheit wandten Gerichte Scharia-Recht an. dpa/ap