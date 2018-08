Der Held von Tesla wird zum Risiko

Jetzt aber scheiden sich die Geister an der schillernden Person des Visionärs. Noch halten ihm viele die Treue und glauben daran, dass der zupackende Kreativ-Kopf es schon schaffen wird. Doch die Zahl der Skeptiker wächst. Ihnen wird der kühne Eigensinn ihres bisherigen Helden unheimlich. Sie ahnen, dass Musk Tesla in Gefahr gebracht hat.

Der Tweet, in dem er den Börsen-Abgang angekündigte, könnte der Anfang vom Ende werden. Die Stimmung kann jederzeit kippen – gegen Musk und damit gegen Tesla. Die amerikanische Börsenaufsicht versteht keinen Spaß, wenn ein Manipulationsverdacht im Raum steht. Die Anwälte bereiten Sammelklagen vor. Hohe Strafen und Schadenersatzzahlungen könnten den finanziellen Druck auf Tesla noch weiter erhöhen. Der ist eh hoch, weil das Unternehmen mit jedem verkauften Auto viel Geld verliert. Und wenn dann noch die Konkurrenz mit besseren Elektroautos an den Markt kommt, könnte der kometenhaften Aufstieg von Tesla und Musk in einem Desaster enden.