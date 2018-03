später lesen Pro Ehrenamt Ehrenamtler sehen in Affäre um LSVS Generalverdacht Teilen

Saarländische Ehrenamtler beklagen einen „gewaltigen“ Imageschaden durch die Finanz-Affäre um den Landessportverband LSVS. Das sagte der Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Hans Joachim Müller, der SZ. Ihm tue es weh, „dass jetzt so viele Ehrenamtliche unter Generalverdacht stehen“. Im LSVS-Skandal waren zuletzt die Hintergründe von Dutzenden Scheck-Übergaben an Vereine mit dem offiziellen Ziel der Ehrenamtförderung in den Fokus geraten.