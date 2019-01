später lesen Köln Islam-Verband Ditib erneut in der Kritik Teilen

Die umstrittene Islam-Organisation Ditib ist wegen angeblicher Kontakte zur islamistischen Muslimbruderschaft in die Kritik geraten. An einer Ditib-Islamkonferenz in Köln hätten auch „führende Vertreter MB-naher Organisationen“ teilgenommen, meldete der „Kölner Stadt-Anzeiger“. dpa