Es ging und geht ihnen um anderes: Das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit sollte getroffen werden, die Vereinten Nationen an sich. Man will keine gemeinsamen Verabredungen, weder Verträge noch unverbindliche Erklärungen. Man will national entscheiden. Die Kanzlerin ist sehr demonstrativ nach Marrakesch gefahren, um die deutsche Unterstützung für den Pakt zum Ausdruck zu bringen. Noch steht die große Mehrheit der Staaten auf dieser Seite des Denkens, wo man daran glaubt, dass man die Welt gemeinsam besser machen kann. Auch in andern Fragen, von Klimaschutz bis Entwicklung. Die Gegner werden nun die nächste Kampagne vorbereiten, gegen den UN-Flüchtlingspakt. Mit noch mehr Hass im Herzen.