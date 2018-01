später lesen Konjunktur Deutsche Wirtschaft steigert Wachstumstempo Teilen

Konjunkturboom und Rekordüberschuss: Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt gestern anhand vorläufiger Zahlen bekanntgab. Die Wirtschaft wuchs damit das achte Jahr in Folge. Auch der Fiskus profitierte: Der deutsche Staat nahm das vierte Mal in Folge mehr Geld ein als er ausgab. Die Verbände BDI und DIHK erwarten trotz internationaler Unsicherheitsfaktoren eine stabile Fortsetzung des Aufschwungs.