Bäume als CO 2 -Müllabfuhr: Im Kampf gegen die Klimaerwärmung können unsere Wälder wichtige Dienste leisten. Um Biomasse zu bilden, um zu wachsen, holen Bäume nämlich das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (kurz: CO 2 ) aus der Luft. Sie binden dessen Kohlenstoff – und setzen Sauerstoff frei.

Insofern rückt der Wald auch bei der derzeitigen Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) in den Fokus. Dort beraten Vertreter von 200 Staaten derzeit vor allem über den weltweit stetig steigenden CO 2 -Ausstoß. Und darüber, wie das Aufheizen der Erde bei plus zwei Grad, besser 1,5 Grad, gestoppt werden kann. Wobei wir ein Grad mehr im Vergleich zu vorindustriellen Werten schon erreicht haben. Wenn das Einsparen nicht klappt, muss das Gas rausgefiltert werden. Dazu könnten neue Großtechniken dienen – und unsere Vegetation.

Die Vereinten Nationen und die Organisation Plant-for-the-Planet des Deutschen Felix Finkbeiner werben inzwischen gemeinsam für eine gigantische Pflanzaktion mit einer Billion Bäumen. Genannt: die Trillion Tree Campaign. Es gibt „Baum-Sparverträge“ als Geldanlage, Spendenaktionen für mehr Wald und vieles mehr.

Experten mahnen aber auch zur Vorsicht. Nicht jede Aufforstung sei nachhaltig, die natürliche Vegetation kann in Bedrängnis geraten. Manche Baumplantagen gingen schnell wieder ein. Zudem unterscheide sich die Klima-Wirkung von Bäumen regional stark. Dennoch gilt: Unser Blick auf den Wald ändert sich. Diese vier Menschen arbeiten daran mit:

Die Managerin der Wald-Suchmaschine: Génica Schäfgen

Der Waldbeauftragte der Regierung: Cajus Julius Caesar

Die Forscherin zu Wald und Klima: Julia Pongratz

Der unermüdliche Waldmacher: Tony Rinaudo