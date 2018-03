Catherine De Bolle wird neue Europol-Chefin

Die Belgierin Catherine De Bolle wird neue Chefin der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag. Die EU-Innenminister beriefen die 48-Jährige gestern in Brüssel, wie die Behörde mitteilte. Sie wird ihr Amt im Mai antreten und dann die erste Frau an der Europol-Spitze sein. Die derzeitige Generalkommissarin der belgischen Nationalpolizei folgt auf den Briten Rob Wainwright, der Ende April aus dem Amt scheiden wird.