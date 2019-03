später lesen Bundestag beschließt Deutsch-französische Versammlung geplant Teilen

Twittern







Der Bundestag will in der kommenden Woche die Weichen für eine engere Zusammenarbeit mit der französischen Nationalversammlung stellen. Er will dazu das deutsch-französische Parlamentsabkommen beschließen, für das die Nationalversammlung bereits grünes Licht gegeben hat. dpa