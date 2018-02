Gut ein Jahr nach seiner Wahl kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 6. und 7. März zum Antrittsbesuch ins Saarland. Das Staatsoberhaupt trifft sich in Staatskanzlei und Landtag mit den hiesigen Politikern, wird einen Spaziergang über den St. Johanner Markt machen und das Landespolizeipräsidium besuchen. Anschließend ist ein Bürgerempfang im Saarbrücker VHS-Zentrum geplant. Am zweiten Tag besucht Steinmeier V&B, Schloss Saareck und die Europäische Akademie Otzenhausen.