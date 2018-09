später lesen Wohngipfel Bund gibt Milliarden für neue Wohnungen Teilen

Zur Linderung der Wohnungsnot in Städten will die Bundesregierung unter anderem das Wohngeld erhöhen. Das kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Freitag nach dem Wohngipfel im Kanzleramt an. Zugleich will der Bund fünf Milliarden in den sozialen Wohnungsbau investieren. afp/dpa