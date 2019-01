Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten am Dienstagabend in London gegen den Deal von Premierministerin Theresa May. Unmittelbar nach der Abstimmung stellte der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn einen Misstrauensantrag gegen May und deren Regierung. Die Premierministerin will sich bereits am Mittwoch dem Misstrauensvotum stellen, bis Montag will sie zudem ihr Konzept für das weitere Vorgehen präsentieren. Großbritannien will die Europäische Union am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt ohne Abkommen. Für diesen Fall wird mit chaotischen Folgen unter anderem für die Wirtschaft gerechnet.