Nach dem Missbrauchsskandal steht die katholische Kirche nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann „vor einer epochalen Herausforderung“. Die Kirche sei in vielen Ländern in der Krise: „Wir sind an einem kritischen Punkt“, sagte der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich. dpa