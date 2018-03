später lesen Nach der Parlamentswsahl Berlusconi unterstützt Lega im Machtpoker um Italien Teilen

Im Ringen um eine Regierungsbildung in Italien will Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi den Chef der rechtspopulistischen Lega-Partei, Matteo Salvini, unterstützen. „Ich bin überzeugt, dass wir Erfolg haben werden“, sagte der Chef der konservativen Forza Italia der Zeitung „Corriere della Sera“. Er warb um Politiker, die seiner Mitte-Rechts-Allianz im Parlament zu einer Mehrheit verhelfen könnten. Allerdings greift nach der Parlamentswahl von Sonntag auch die Fünf-Sterne-Protestpartei nach der Macht in Rom.