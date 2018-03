später lesen Kommentar Beileibe keine Friedensengel FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Nicht als Friedensengel oder Vermittler sind die AfD-Abgeordneten in Syrien unterwegs. Das wäre jetzt notwendig. Aber das passt nicht zu ihnen, dafür sind sie auch viel zu unbedeutend. Hilfspakete für die geschundenen Menschen dort haben die Parlamentarier auch nicht dabei. Was soll also die Reise mitten hinein in den derzeit größten globalen Konflikt? Wobei „mitten hinein“ nicht ganz korrekt ist, sie gehen nur dorthin, wo auch das Regime die Kontrolle hat.