später lesen Protest gegen ihren Arbeitgeber BBC-Journalistin tritt wegen ungleicher Bezahlung zurück Teilen

Twittern







Eine führende Journalistin der BBC hat im Streit um ungleiche Bezahlung ihren Posten aufgegeben. Männer in der gleichen Position bekämen mindestens 50 Prozent mehr Gehalt als Frauen, kritisierte Carrie Gracie, bisherige BBC-Bürochefin in China, in einem offenen Brief auf ihrer Webseite mit.