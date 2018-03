später lesen Kein Umsteigen mehr Bahn plant ab Herbst direkten ICE nach Berlin FOTO: Sebastian Gollnow / dpa FOTO: Sebastian Gollnow / dpa Teilen

Reisende nach Berlin sollen ab Dezember einmal am Tag ohne Umsteigen mit dem Zug direkt von Saarbrücken in die Bundeshauptstadt fahren können. Das Saar-Wirtschaftsministerium bestätigte der SZ gestern die Pläne der Deutschen Bahn, täglich früh morgens einen durchgehenden ICE nach Berlin und abends in der Gegenrichtung einzusetzen. Mit dem Abendzug würde Saarbrücken vor 24 Uhr erreicht. Rund sechseinhalb Stunden sollen die Fahrten dauern.