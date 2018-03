Das Hotelprojekt an der Saarland-Therme in Rilchingen-Hanweiler ist offenbar gescheitert. Die Unternehmensgesellschaft Rilchingen Hotel Immobilien gab am Freitag die Auflösung eines entsprechenden Optionsvertrags für das Gelände bekannt. Das Hotelprojekt habe sich auch wegen der erschwerten Finanzierung als unwirtschaftlich erwiesen.

(ulb)