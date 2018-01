später lesen Regierungsbildung Altmaier und Rehlinger werben für große Koalition FOTO: Wolfgang Kumm / dpa FOTO: Wolfgang Kumm / dpa Teilen

Twittern







Kanzleramtsminister Peter Altmaier und die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sind sich zumindest in einem wichtigen Punkt einig. Sie plädieren beide dafür, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Altmaier appelliert an die SPD-Führung, das Sondierungsergebnis offensiv zu vertreten. Rehlinger sieht in diesem Ergebnis eine „solide Basis“ für Verhandlungen.