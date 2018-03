später lesen Reise nach Washington Altmaier sieht im Zoll-Streit mit den USA Hoffnung Teilen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium. Beide seien der Meinung, das Abgleiten in einen Handelskonflikt könne verhindert werden, sagte er gestern Abend in Washington zum Auftakt eines US-Besuchs als Teil einer konzertierten Aktion der Europäer, Ausnahmen für die am Freitag startenden Zöllen zu erwirken.