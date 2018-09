Greenpeace forderte eine „politische Lösung“ für den Hambacher Forst, in dem die Polizei ihren Großeinsatz gegen Waldbesetzer fortsetzte. In dem Waldgebiet westlich von Köln wurden bislang 39 der 51 von Klimaaktivisten errichteten Baumhäuser geräumt. Seit Einsatzbeginn am vergangenen Donnerstag nahm die Polizei 73 Menschen fest und 83 in Gewahrsam.