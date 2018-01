Altkanzler Schröder zeigt neuer Lebensgefährtin Berlin

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (73, SPD) kennt sich ja aus in Berlin. So gab er sicherlich einen guten Reiseführer ab, als er am Wochenende seiner neuen südkoreanischen Lebenspartnerin Soyeon Kim (48) die deutsche Hauptstadt zeigte. Dort entdeckten beide aber auch ein wenig Korea. Schröder und seine neue Liebe besuchten in Kreuzberg ein koreanische Restaurant. Damit fanden die beiden vielleicht den „guten Mittelweg, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben“, wie es Soyeon Kim der „Bunte“ gesagt hatte.