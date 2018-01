später lesen Gerhard Schröder Altkanzler kündigtfünfte Heirat an FOTO: Ahn Young-Joon / dpa FOTO: Ahn Young-Joon / dpa Teilen

Twittern







Noch dieses Jahr wollen Altkanzler Gerhard Schröder (73) und seine südkoreanische Lebenspartnerin Soyeon Kim (48) Hochzeit feiern. Wohl im Herbst, sagte Schröder bei einer Pressekonferenz in Seoul. Es wäre Schröders fünfte Ehe. Beide Partner wollen zusammen in Südkorea und Deutschland leben. Es sei eine „neue Herausforderung“ und keine leichte Entscheidung, die Hälfte seiner verbleibenden Zeit in Korea zu verbringen, so der SPD-Politiker. ⇥Foto: dpa