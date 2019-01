Mit Erfolg: Der Mann, der eine große Menge Methanol zu sich genommen hatte, vermutlich durch gepanschten Schnaps, konnte dem Bericht zufolge die Klinik danach wieder verlassen. In vielen Ländern kommt es immer wieder vor, dass Menschen erblinden oder auch sterben, nachdem sie Fusel getrunken haben, der Methanol enthält. Bei ihrer ungewöhnlichen Behandlung machten sich die Ärzte in Vietnam einen Trick zunutze, um die Umwandlung des Methanols in der Leber zu nervenschädigenden Stoffen zu verhindern. Sie beschäftigten die Leber anderweitig, indem sie dem Patienten Ethanol, also „normalen“ Alkohol, in Form von Bier verabreichten. Das gefährliche Methanol wird dann nach und nach durch die Atmung und den Urin ausgeschieden. Zurück bleibt ein Kater – mehr nicht.