Saarländer zahlen bundesweit am meisten für Sprit

Die Preisunterschiede an den Zapfsäulen in den Bundesländern sind so groß wie nie zuvor. Und im Saarland zahlen die Autofahrer mehr für den Sprit als in allen Bundesländern – sowohl für Benzin als auch für Diesel. SZ