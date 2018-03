später lesen Ankündigung des Innenministeriums Abschiebezentrum soll bis Herbst in Betrieb gehen Teilen

Das CSU-geführte Bundesinnenministerium will bis zum Herbst ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb gehen lassen. Das Vorhaben werde „höchst prioritär betrieben“, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich bin zuversichtlich, dass wir nach den Osterfeiertagen ein Eckpunktepapier vorlegen können.“ Denkbare Standorte sind Manching, Bamberg (beides Bayern) oder Gießen in Hessen.