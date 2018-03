später lesen Saarbrücken Ab heute wieder Kommunal-Streiks Teilen

Twittern







(SZ) Die Warnstreik-Welle im Öffentlichen Dienst rollt ab heute verstärkt über das Saarland. Die Gewerkschaft Verdi kündigte für heute Ausstände in allen kommunalen Einrichtungen von Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Bexbach an – auch in Kitas. Morgen geht es weiter in Homburg, Bexbach und Kirkel, am Donnerstag in Saarlouis und Bous.