Bis zum Jahr 2030 drohen weltweit etwa 56 Millionen Kinder unter fünf Jahren an vermeidbaren Ursachen wie Mangelernährung und fehlender Gesundheitsversorgung zu sterben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Insgesamt sind demnach auf der Welt immer noch 150 Millionen Kinder chronisch unterernährt und 50 Millionen „akut unterernährt“. Eine besondere Bedrohung für Kinder sei auch der Klimawandel, schreibt die Bundesregierung unter Berufung auf Daten internationaler Hilfsorganisationen. So lebten eine halbe Milliarde Kinder in Regionen, die stark von Überflutungen bedroht seien. Eine „Herausforderung“ sieht die Regierung darüber hinaus im Schicksal von Kindern in bewaffneten Konflikten. Kinder seien „besonders schutzlos gegenüber Gewalt und systematischen Verletzungen des humanitären Völkerrechts“, heißt es in der Stellungnahme. Mehr als zwei Drittel aller Kinder würden weltweit verschiedenste Formen von Gewalt erleben.

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen für Kinder und Mütter hat Deutschland im Jahr 2017 nach Regierungsangaben insgesamt 572 Millionen Euro ausgezahlt. Empfänger waren bilaterale und multilaterale Organisationen.

„Die schreckliche Zahl von 56 Millionen Kindern, die weltweit laut Regierungsprognose bis 2030 an vermeidbaren Ursachen zu sterben drohen, macht angesichts hiesiger Debatten um steigende Rüstungsexporte und wachsender Verteidigungshaushalte weltweit fassungslos“, erklärte der Menschenrechtsexperte der Grünen, Kai Gehring, gegenüber unserer Redaktion. Kinderleben gehörten weltweit endlich besser geschützt und in den Mittelpunkt deutscher Außenpolitik gerückt, meinte Gehring. „Es widerspricht himmelschreiend allen humanitären Zielen und den Kinderrechten, die Lage von Kindern durch deutsche Rüstungsexporte zu verschlimmern“, kritisierte der Grünen-Politiker.

Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie des Stockholmer Friedenforschungsinstituts Sipri ist Deutschland weltweit der viertgrößte Waffenexporteur.