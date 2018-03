später lesen Parkplatzsuche Zweites Auto nur mit Stellplatz-Nachweis FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs Teilen

Wer in einer Großstadt wie Düsseldorf, Köln oder Hamburg wohnt und Autofahrer ist, dürfte das Problem kennen: Anwohnern fehlt es häufig an Parkplätzen. Die allabendliche Suche nach einer freien Lücke ist nervig und frustrierend. Und sie endet nicht selten damit, dass man verkehrswidrig parkt und in Kauf nimmt, abgeschleppt zu werden oder ein Knöllchen zu kassieren. Christian Schwerdtfeger