später lesen Aktuelle Umfrage Zwei Drittel sagen: Kinder und Jugendliche zu lang am Handy FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern







Zwei von drei Erwachsenen in Deutschland finden, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Umfeld zu viel Zeit am Smartphone verbringen. dpa