Zuckerbergs Vollidioten

Vollidioten. Mehr braucht man über den Facebook-Skandal gar nicht zu wissen. Vollidioten, so die Antwort von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, damals Anfang 20, auf die Frage eines Kommilitonen. Zuckerberg bietet dem Freund Informationen über 4000 Harvard-Studenten an, die er besitzt. E-Mails, Fotos, Adressen. "Was?", will der Freund wissen. "Wie bist du an die nur herangekommen?" - "Haben mir die Leute freiwillig gegeben", schreibt Zuckerberg zurück und fügt dann hinzu: "Dumb fucks" - zu Deutsch: "Vollidioten." Richard Gutjahr