Zahl der Grippefälle steigt deutlich an

In Deutschland breitet sich die Grippe aus. In der vergangenen Woche wurden dem Robert Koch-Institut 15.188 labordiagnostisch bestätigte Fälle gemeldet, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervorgeht. Damit wurde der höchste Wert seit Beginn der Grippewelle im Dezember registriert. In zwölf Prozent der Fälle waren Patienten im Krankenhaus. Es wurden auch mehrere Ausbrüche in Schulen und Kindergärten gemeldet. Die Zahl der Arztbesuche, die der Influenza zugeschrieben werden, liegt bislang unter dem Niveau der schweren Grippewelle 2016/17.