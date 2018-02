Yücel ist frei, aber die Türkei noch lange nicht

Gut, dass sich die Bundesregierung und so viele Prominente und Wortgewaltige immer wieder öffentlich für die Freilassung Yücels eingesetzt haben. Was Despoten wie Erdogan noch mehr fürchtet als eine freie Presse ist der dauerhafte Liebesentzug des Westens. Die Türkei ist auf freien Handel, auf Tourismus angewiesen. Für eine neue Entspannungspolitik wäre es aber jetzt zu früh. 149 Journalisten sind weiter in Haft. Die Türkei ist weit entfernt von den Werten und Grundsätzen der EU. Wer nun wieder Waffen an Erdogan liefern will, der sollte sich mit Herrn Yücel unterhalten. Er würde es nicht wollen.