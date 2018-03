Westliche Länder stützen Theresa May gegen Russland

Der 66-jährige Ex-Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang des Monats im südenglischen Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben. Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er Jahren entwickelt hat. Großbritannien hatte am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Die Regierung in Moskau kündigte gestern an, britische Diplomaten ebenfalls ausweisen zu wollen. Die westlichen Regierungen forderten Russland auf, zu allen offenen Fragen Stellung zu nehmen.

(rtr)