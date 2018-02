später lesen London Vorwurf sexueller Belästigung: Cox-Witwer tritt zurück Teilen

Twittern







Der Witwer der getöteten britischen Politikerin Jo Cox ist nach Belästigungsvorwürfen von seinen Posten bei zwei Wohltätigkeitsorganisationen zurückgetreten. Brendan Cox sagte am Samstag, er habe sich unangemessen verhalten und lege seine Ämter bei den beiden Organisationen nieder, die zum Andenken an seine Frau gegründet worden waren. Er wolle sich "tief und uneingeschränkt" für sein Verhalten während einer Tätigkeit für eine andere Wohltätigkeitsorganisation entschuldigen. In Berichten der "Mail on Sunday" war Brendan Cox sexuelles Fehlverhalten bei der Organisation Save the Children vorgeworfen worden.