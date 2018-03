später lesen Tel Aviv Vorwürfe in Israel gegen deutsche Hilfsorganisation Teilen

In Israel sind schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erhoben worden. In Medienberichten und vonseiten der pro-israelischen Organisation NGO Monitor hieß es, innerhalb der GIZ herrsche eine anti-israelische und teilweise sogar antisemitische Atmosphäre. Diese Einschätzung basiert auf den Aussagen einer ehemaligen GIZ-Mitarbeiterin sowie auf Beiträgen angeblicher GIZ-Mitarbeiter im Nahen Osten in sozialen Netzwerken. Laut NGO Monitor stammten einige der Beiträge von GIZ-Repräsentanten, die für die Verteilung deutscher Gelder an palästinensische Nichtregierungsorganisationen verantwortlich seien. Unter den finanzierten Gruppen seien auch solche, die Gewalt verherrlichten.