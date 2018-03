Verwaltungsgericht kritisiert Bundesamt für Asyl

Die Verwaltungsgerichte in Deutschland beklagen die hohe Arbeitsbelastung durch Asylverfahren. Im vergangenen Jahr sind so viele neue Streitigkeiten über den Aufenthaltsstatus bei den Gerichten in Nordrhein-Westfalen eingegangen wie noch nie. Auch das Düsseldorfer Gericht sprach von einem Rekord. Die Nachwirkungen des enormen Flüchtlingsaufkommens 2015 kommen nur verzögert an den Gerichten an.

Andreas Heusch, Präsident des Verwaltungsgerichts und Richter am Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, übte auch Kritik an den Kirchen. Er sagte: "Kirchenfunktionäre, die Kirchenasyl gewähren, gefährden rechtsstaatliche Verfahren." Heusch sehe das äußerst kritisch, weil die Kirchen dabei helfen würden, notwendige Abschiebungen zu verhindern. Er ermahnte den Staat, von Gerichten verfügte Abschiebungen konsequenter umzusetzen und durchzuführen. "Wir müssen das vollziehen, sonst kann man sich die Verfahren auch sparen", sagte Heusch.

(her)