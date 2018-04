später lesen Straßburg Veröffentlichen von Nazi-Bildern kann immer strafbar sein Teilen

Auch wer dem Nationalsozialismus kritisch gegenübersteht, darf nicht automatisch ungestraft Nazi-Bilder im Internet posten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat mit diesem Tenor gestern in Straßburg die Beschwerde eines Münchners abgewiesen. Der Mann hatte einen Blog mit einem Foto von SS-Reichsführer Heinrich Himmler illustriert und war dafür in Deutschland verurteilt worden (Az.: 35285/16). In dem Eintrag von 2014 ging es laut EGMR eigentlich um einen Schriftverkehr des Jobcenters mit der deutsch-nepalesischen Tochter des Münchners.