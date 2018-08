später lesen Weiter Suche nach Überlebenden Ursachensuche nach verheerendem Brücken-Einsturz in Genua FOTO: Uncredited FOTO: Uncredited Teilen

Nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua rückt die Frage nach der Ursache für die Katastrophe in den Fokus. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern ging auch in der Nacht zu Mittwoch weiter. dpa