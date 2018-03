Trumps Vabanque-Spiel

Trump ist in Handelsfragen nur noch von Jasagern umgeben. Sie sind vom Irrglauben besessen, dass Nationen im Wettbewerb miteinander stehen und sie dabei alle Mittel anwenden müssten, um in einem Kampf aller gegen alle zu überleben. Das ist Kriegsrhetorik und nicht Handelspolitik. Denn richtig verstandene Globalisierung macht am Ende alle Beteiligten reicher. Das müsste die Botschaft sein.

Trumps gefährliche Zollpolitik wird die US-Volkswirtschaft nicht sofort ärmer machen. Sie importiert nur zwölf Prozent, während Deutschland fast 40 Prozent exportiert. Die EU sollte die Amerikaner bei den schmerzhafteren Dienstleistungen treffen. Das könnte die USA eher zum Einlenken bewegen.