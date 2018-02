Trumps Taten zählen

Was soll man also halten von Trumps plötzlicher Härte gegenüber der Waffenlobby, die unter dem Eindruck des jüngsten Schulmassaker in Florida mit 17 Toten erfolgte? Ist das nun bessere Einsicht oder doch nur wieder nur einer dieser Haken, die der Präsident so gerne schlägt? Man wird Trump an seinen Taten messen müssen, nicht an seinen auch diesmal widersprüchlichen Worten. Wenn er tatsächlich schärfere Vorschriften für den Kauf von Waffen durchsetzt, wäre das immerhin ein Anfang. Aber nur ein totales Verbot des Verkaufs von Sturmgewehren, wie es schon einmal galt, würde wirklich helfen.